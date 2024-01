Caminhão colide com estrutura de ferro do túnel de Taguatinga

Um caminhão colidiu com uma estrutura de ferro que funciona como limitador de altura na entrada do túnel Rei Pelé, em Taguatinga. O incidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (12/1). O veículo de grande porte carregava uma carga cuja altura ultrapassava o tamanho do próprio caminhão e também a limitação de altura permitida para atravessar o túnel.

O ocorrido impactou o trânsito no local. Após a colisão, agentes do Departamento Nacional de Trânsito (Detran-DF) que se encontravam próximo ao túnel interviram e desviaram os carros que passaram, causando uma lentidão no tráfego. O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) classificou o incidente como dano ao patrimônio público.

Veja imagens da colisão: