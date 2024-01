Diante do incêndio em vagões da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), em Águas Claras, na manhã desta sexta-feira (12/1), a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa do DF (CLDF) chamou a atenção para as denúncias feitas em 2023 ao Ministério Público do DF e dos Territórios (MPDFT).

Além do MPDFT, a comissão enviou representações ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) para que os órgãos investigassem a ineficiência na prestação do serviço público de transporte na capital. Em 18 de dezembro de 2023, a equipe enviou uma representação ao MPDFT denunciando a ineficiência na prestação do serviço público de transporte.











O documento aponta para um colapso do sistema e afirma que a má gestão só tem onerado os cofres públicos. Foi anexada à representação um dossiê com todo o trabalho realizado pela comissão em 2023, que contou com um relatório detalhado sobre a atual situação do Metrô-DF.

Tribunal de Contas do DF

Em outubro de 2023, a Comissão acionou o TCDF para apurar irregularidades no Metrô-DF. O grupo citou problemas relacionados à manutenção da rede metroviária e as frequentes interrupções do serviço, além de irregularidades na administração de pessoal do Metrô.

Para o presidente da Comissão de Transporte, deputado distrital Max Maciel (PSol), a população sofre há anos com o transporte público do DF em consequência do descaso e do desinteresse do governo. "O sistema não oferece qualidade e segurança aos usuários e eles ficam sem alternativas para garantir o seu direito ao transporte. Precisamos de alternativas viáveis e eficientes para evitar o colapso de todo o sistema de transporte do DF", alega o parlamentar.