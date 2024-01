E-sports (esportes eletrônicos) ganha data comemorativa no DF

A lei também criou o Dia do Esporte Eletrônico, celebrado em 27 de junho, dia em que foi lançado o console Atari, em 1972 - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A edição do Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (10/1) traz o reconhecimento do e-sports como modalidade esportiva. De acordo com a Lei nº 7.390, de 9 de janeiro de 2024, proposta pelos deputados distritais João Cardoso e Eduardo Pedrosa e sancionada pela governadora em exercício Celina Leão, os profissionais praticantes são oficialmente reconhecidos como atletas.

A lei também criou o Dia do Esporte Eletrônico, em 27 de junho, data que entra para o calendário oficial de eventos do DF. O dia é uma homenagem ao lançamento do console Atari, que ocorreu em 1972, considerado um dos videogames de maior sucesso da história. As federações e entidades que, dentro de suas competências, ajudam a disseminar a prática do esporte eletrônico no DF ficam reconhecidas como fomentadoras da atividade esportiva.

A sanção foi assinada durante a entrega dos campos de grama sintética no Paranoá Parque nesta terça-feira (9/1), estimulando a promoção da prática do esporte eletrônico no DF, modalidade que está em crescimento no país. Todas as atividades que fazem uso de artefatos eletrônicos, com dois ou mais participantes em sistemas de disputa, são consideradas competições. A modalidade movimenta mais de US$227 bilhões em todo o mundo entre produção de jogos, vendas e competições.

*Com informações da Agência Brasília