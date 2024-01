DF terá 31 pontos fixos e um carro de vacinação neste sábado (13/11)

A Secretária de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) disponibilizou 31 pontos de atendimento para vacinação neste sábado (13/11). Destes, 30 são fixos e um Carro da Vacina, que vai rodar pelas ruas do P Sul, em Ceilândia. A lista completa com os horários e endereços podem ser encontrados no site da SES.

Em todos os locais, haverá a disponibilidade de vacinas contra a covid-19 e outras doenças, como febre amarela, tétano, papilomavírus humano (HPV), sarampo e pólio. A única exceção será a BCG, que permanece disponível de segunda a sexta-feira nos postos de vacinação. O atendimento vai contemplar desde bebês até idosos.

Para tomar os imunizantes, a orientação é levar um documento oficial com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. Dependendo da avaliação da equipe de saúde, será permitido tomar mais de uma dose no mesmo dia.



*Com informações da Agência Brasília

