PCDF promove mutirão para emissão da carteira de identidade neste sábado (13)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realiza neste sábado (13), o primeiro mutirão do ano para emissão do documento de identidade. A ação acontece para facilitar o acesso da comunidade aos serviços de identificação, o atendimento é por ordem de chegada, das 8h às 14h. As senhas serão distribuídas conforme a capacidade operacional de cada posto, respeitando as prioridades legais.

Sem a necessidade de agendamento, a população do DF pode se dirigir a um dos nove postos de Identificação Biométrica (PIBs) para emissão da carteira de identidade. Às regiões dos PIBs são:

Asa Sul (1ª DP)



Cruzeiro (3ª DP)



Guará (4ª DP)



Planaltina (16ª DP)



Samambaia (32ª DP)



Santa Maria (33ª DP)



Paranoá (6ª DP)



São Sebastião (30ª DP)



Recanto das Emas (27ª DP)

Documentação Necessária:

Os interessados devem estar com o CPF regular, juntamente com a certidão de nascimento ou casamento atualizada —original, versão física ou meio digital—, ou uma cópia autenticada em cartório. É solicitado que os dados da certidão coincidam com os registros da Receita Federal, nome; nome da mãe e data de nascimento. Para conferir acesse o site: Consulta de Situação do CPF. Caso precise regularizar o CPF, procure a Receita Federal, pessoalmente, ou acesse: Atualizar Cadastro de Pessoas Físicas.