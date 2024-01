Polícia prende mulher por tráfico de cocaína, crack e maconha, no Conic

Uma mulher foi presa por suspeita de tráfico de drogas, por volta das 18h30, deste sábado (13/1), no Conic, no Setor de Diversões Sul (SDS). A acusada foi flagrada no momento em que tentava vender o entorpecente a um usuário.

De acordo com informações do Grupo Tático Motociclístico do 6º Batalhão (GTM 26), a suspeita, ao perceber a aproximação da polícia, jogou uma sacola ao chão. Ela foi abordada e, na sacola, foram encontradas 25 porções de crack, nove porções de maconha e uma de cocaína, todas empacotadas e prontas para a comercialização.

A mulher assumiu a propriedade das drogas e confirmou que tentava negociá-las. Ela foi detida e encaminhada à 5ª Delegacia (Asa Norte) para o registro da ocorrência.