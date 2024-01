Policial que atirou em colega estava com problemas psicológicos

O sargento Paulo Pereira de Souza da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atirou na cabeça do colega Yago Monteiro Fidelis e, em seguida, tirou a própria vida na manhã deste domingo (14/1). Os militares estavam dentro de uma viatura, onde o sargento ainda tentou disparar contra outro policial, Diogo Carneiro que conseguiu fugir do local. A tragédia aconteceu no Recanto das Emas, na quadra 400.

De acordo com informações obtidas pelo Correio, Paulo estava passando por problemas pessoais e vinha apresentando sinais de complicações psicológicas. Anteriormente, ele trabalhava no Gama, mas havia sido transferido há três meses para o Recanto das Emas.

Ainda de acordo com informações, ele havia passado por especialistas da polícia e nada foi constatado e, em seguida voltou a trabalhar. Paulo morreu no local e Yago foi encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), em estado grave.

O Delegado da 27ª Delegacia do Recanto das Emas, Fernando Fernandes, afirmou que estão apurando se havia desavenças entre eles. “O colega que presenciou o caso, conseguiu fugir e está na delegacia prestando depoimento, ele vai passar no IML para exame de corpo delito porque há resquícios de pólvora na orelha dele”, adiantou.