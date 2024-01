O sargento Paulo Pereira de Souza da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que atirou na cabeça do colega e tirou a própria vida, havia sido transferido há três meses para o batalhão do Recanto das Emas, segundo informações obtidas pelo Correio. Anteriormente, o militar trabalhava no Gama.

O Correio também apurou que Paulo estava passando por problemas pessoais e vinha apresentando sinais de complicações psicológicas. O sargento chegou a passar por especialistas da polícia, mas, como nada foi constatado nos exames, ele voltou a trabalhar normalmente.

O policial Diogo Carneiro também estava dentro do carro no momento da tragédia e foi alvo dos tiros de Paulo, mas conseguiu fugir dos disparos ao pular do veículo. Paulo morreu no local e Yago foi encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), em estado grave.