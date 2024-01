'Segundou' (15/1) com neblina no início do dia e céu aberto pela manhã, com sol e calor. No fim da tarde e início da noite, no entanto, a previsão é de pancadas de chuvas, acompanhadas de rajadas de ventos, trovoadas e raios, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Vale destacar que o Distrito Federal está sob alerta laranja, que indica risco alto para tempestades.

Típica do verão, a união entre altas temperaturas e umidade é responsável pela formação de uma área de instabilidade, que favorece a ocorrência de fortes chuvas, conforme explicou Deise Moraes, meteorologista do Inmet. A recomendação é monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e os alertas da Defesa Civil. Quem tiver interesse em receber alertas da subsecretaria precisa apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

No DF, a temperatura mínima foi de 17ºC e a máxima pode chegar a 30ºC. Já a umidade fica em torno dos 50% e 100%. No Plano Piloto, os termômetros indicaram mínima 18ºC e a máxima pode atingir os 29ºC; a umidade fica entre 55% e 100%.



Alerta

A Defesa Civil do DF (DCDF) recomenda que, nesses casos, não se utilize equipamentos elétricos; evite tomar banho durante as pancadas de chuva; não se utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica; evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia; mantenha-se sempre calçado; e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas

Na rua, também valem alguns cuidados: procurar abrigo; não se expor à chuva; não se abrigar embaixo de árvores; evitar locais próximos à rede elétrica; e manter-se no interior do carro, local isolado e seguro.