Soldado baleado por sargento da Polícia Militar é velado em Santa Maria

O corpo do soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Yago Monteiro Fidelis foi velado na Capela São Francisco de Assis, em Santa Maria, na tarde desta segunda-feira (15/1). A vigília, que começou por volta das 16h, antecede a missa de corpo presente e o sepultamento a ser realizado no cemitério do Gama, nesta terça-feira (16/1), por volta de 10h.

Mais de 30 viaturas, de diferentes batalhões da Polícia Militar, além de um caminhão do Corpo de Bombeiros (CBMDF) visitaram a Paróquia São José — Comunidade São Francisco de Assis, na QR 100, para prestar homenagens ao ex-colega de farda. A entrada da imprensa não foi permitida no local. Do lado de fora, ouviu-se cânticos e cumprimentos entre os presentes na cerimônia.

Yago Monteiro Fidelis tinha 31 anos e era soldado de 1ª classe da PMDF. Ele havia acabado de comprar um apartamento e planejava se casar.

O caso

Soldado da polícia militar desde 2021, Yago foi baleado na cabeça durante patrulhamento no Recanto das Emas, na manhã do domingo (14/1), pelo sargento Paulo Pereira de Souza, que tirou a própria vida após os disparos. O segundo-sargento Diogo Carneiro dos Santos fazia parte do plantão junto dos colegas, mas conseguiu escapar sem ser ferido.

Yago morreu cerca de duas horas depois de ter sido encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde chegou em estado gravíssimo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do DF, por meio da 27ª Delegacia de Polícia, e a Corregedoria da PMDF.

De acordo com informações obtidas pelo Correio, Paulo estava na PMDF há 23 anos e, nos últimos tempos, enfrentava problemas pessoais. Ele trabalhava no Gama, mas foi transferido há três meses para o batalhão do Recanto das Emas.