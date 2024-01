Mulher é encontrada morta no banheiro de casa; suspeito está foragido

Uma mulher de 37 anos foi encontrada morta no chão do banheiro de casa, na manhã desta segunda-feira (15/1). O caso é tratado como feminicídio pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e o suspeito do crime, identificado como Kelsen Oliveira de Macedo, 42, é considerado foragido.

O fato ocorreu por volta das 4h da madrugada, na QNM 24 de Ceilândia Norte. A polícia foi acionada por volta das 10h e, no local, as equipes encontraram a mulher, identificada como Diana Faria Lima, caída no chão do banheiro e com várias lesões no rosto. Aos policiais, Kelsen disse, antes de fugir, que a companheira era dependente química e estava sob efeito de cocaína.

O autor do crime, identificado como Kelsen Oliveira de Macedo, é considerado foragido (foto: Reprodução/PCDF)

Os militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local com duas viaturas e uma aeronave. No local, encontraram a vítima com suspeita de traumatismo craniano, com sangramento nos ouvidos e parada cardiorrespiratória. Os socorristas tentaram reanimar Diana, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.