Programa Jovem Candango apresenta 838 novos contratados

Representantes do Governo do Distrito Federal marcaram presença na solenidade de apresentação dos novos participantes do programa Jovens Candangos, realizada no Museu Nacional da República esta segunda-feira (15/1). Além da governadora em exercício, Celina Leão, secretários do GDF como Rodrigo Delmasso, da Família e Juventude, também deram as boas vindas aos jovens.

“Esse programa realmente mora no meu coração. Acredito que muitos de vocês só precisam de uma oportunidade”, declarou a governadora, que aproveitou o encontro para motivar os 838 adolescentes que acabavam de ingressar no programa. “Eles têm essa experiência dentro do governo do DF e o perfil socioeconômico é um dos pré-requisitos do programa. Você tira crianças que estão em alta vulnerabilidade e dá oportunidade para elas de estarem em um ambiente com apoio psicológico e supervisionado por um profissional”, acrescentou.

O secretário da Família e Juventude destacou a alta demanda de inscritos no programa Jovem Candango. De acordo com ele, dos mais de 7 mil inscritos, apenas 1,8 mil foram atendidos. “Temos a demanda de 5,8 mil jovens que não foram atendidos, mas o desafio dado pelo governador Ibaneis e pela vice Celina Leão é que a gente atenda 100% dessa demanda até o final de 2026”, afirmou.

Delmasso agradeceu às secretarias de Educação e de Esportes e Lazer, que foram os órgãos que mais pediram vagas de jovens aprendizes. “A Secretaria de Educação fez o pedido de 1,3 mil vagas abertas para o Jovem Candango. A de esportes, 450 vagas para estarem trabalhando nos centros olímpicos”, disse. Rodrigo frisou a importância do programa para a inserção de jovens no mercado de trabalho, ainda que muitos ainda não participem dele. “Em Brasília, há 175 mil jovens que não estudam e nem trabalham”, lamentou.

Ele também anunciou a intenção do GDF de retomar o programa de bolsas universitárias "Rumo à Universidade", até o fim deste ano. Sobre esse assunto, a governadora em exercício disse que a proposta está sendo estruturada pelo governador junto a Delmasso, quem antecipou que os participantes do Jovem Candango serão prioridade no programa.









Jovem Candango

O programa visa promover a formação técnico-profissional, com atividades práticas e teóricas, de jovens que buscam entrar no mercado de trabalho. Os contratados serão distribuídos nas pastas da Educação, Saúde, Mulher, Desenvolvimento Social, de Governo, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Planejamento, Orçamento e Administração, Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Justiça e Cidadania, e também, na Defensoria Pública do DF.



O Jovem Candango é uma parceria da secretaria com as organizações Renapsi e Jerônimo Candinho. Os selecionados receberão um salário de R$ 619,99, vale-transporte, vale- alimentação de R$ 220, férias, 13º salário e seguro de vida.