Tio é suspeito de agredir três crianças que passavam férias no DF

Uma menina, de 7 anos, e dois meninos, de 9 cada, foram resgatados, na noite desta segunda-feira (15/1), por policiais militares da PMDF e PMGO, vítimas de maus-tratos.

De acordo com a PMDF, as três crianças estão passando as férias na casa dos tios. O Conselho Tutelar de Valparaíso de Goiás soube do caso após uma denúncia anônima, que dizia que, dentro da residência, no Residencial Santa Maria, as crianças estavam sendo agredidas.

No local, ficou constatado que o tio batia nas crianças e a tia se omitia. Os policiais notaram, também, marcas de agressões por todo o corpo das crianças. Os três jovens foram encaminhados para o IML e os pais deles, que moram em Minas Gerais, foram comunicados do caso.

A tia das crianças foi conduzida à 20ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) para o registro da ocorrência. O tio é considerado foragido.