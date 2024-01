Típico do verão, o calor deve predominar no restante da semana no Distrito Federal. Esta quarta-feira (17/1) amanheceu ensolarada e com céu aberto, e há expectativa de chuvas isoladas no fim da tarde e no começo da noite, acompanhadas de rajadas de ventos e trovoadas, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A partir de domingo (21), espera-se tempestades mais intensas e bem distribuídas.

A estação de Águas Emendadas, em Planaltina, registrou a menor temperatura do DF, 15,1ºC; a máxima pode chegar a 32ºC. Já a umidade fica em torno dos 30% e 95%. No Plano Piloto, a temperatura mínima ficou em 18,2ºC e pode bater os 31ºC nas horas mais quentes do dia. A umidade máxima registrada foi de 95% e a mínima pode chegar aos 35%.



Segundo Glauco Freitas, meteorologista do Inmet, o aumento da temperatura e a diminuição da umidade se devem à ausência do corredor de umidade que se descola da Amazônia para as regiões litorâneas do Brasil.

De toda forma, em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos; evite tomar banho durante as pancadas de chuva; não se utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica; evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia; mantenha-se sempre calçado; e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas

Na rua, também valem alguns cuidados: procurar abrigo; não se expor à chuva; não se abrigar embaixo de árvores; evitar locais próximos à rede elétrica; e manter-se no interior do carro, local isolado e seguro.