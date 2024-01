Acusado de matar companheira tinha passagem por Lei Maria da Penha

Acusado de matar a companheira Antônia Maria da Silva Carvalho, de 39 anos, Francisco Farias da Silva, 46, tem três passagens criminais na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Uma delas, de 2012, é por Lei Maria da Penha contra outra companheira.

Segundo o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Fernando Fernandes, o suspeito tem passagens por vias de fato em 2002 e tentativa de homicídio em 2005. "O crime de hoje foi praticado na frente do filho deles, de 3 anos. Foram duas facadas. Pelo menos uma delas no peito, próximo do pescoço", afirma o investigador.



O homem estava em prisão domiciliar, adquirida em 2019. O casal morava junto há pouco menos de um ano. A mulher não tinha medida protetiva de urgência.

Francisco Farias foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde passa por cirurgia e está sob custódia policial. O homem deu uma facada no próprio peito, mas o corte não foi profundo.

O caso

Antônia Maria foi morta na noite desta quarta-feira (17/1), na Quadra 604, conjunto 1, do Recanto das Emas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta das 19h45. O delegado Fernando Fernandes informou que a mulher faria 40 anos nesta quinta-feira (18/1).

O filho do casal se escondeu no armário após o crime. Os bombeiros resgataram a criança, que foi levada à 27ª DP à espera de algum familiar. Se nenhum parente se apresentar, o menor de idade será encaminhado ao Conselho Tutelar da região.