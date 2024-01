"Era um relacionamento bom", diz amigo de mulher morta no Recanto

A rotina de Antônia Maria da Silva Carvalho, 39 anos, morta a facadas pelo companheiro Francisco Farias da Silva, 46, na noite desta quarta-feira (17/1), demonstrava um bom relacionamento junto do parceiro. É o que relata o serralheiro Pablo Lopes Alencar, 27, amigo da vítima, que considerava a mulher como uma tia.

"Ela sempre me falou que era um bom relacionamento, que os dois viviam muito bem. Não sei se foi um ataque dele de loucura ou dela", afirma.

Pablo conta que costumava curtir momentos de lazer com Antônia em bares. "Sempre encontrava com ela. Às vezes eu estava bebendo em um bar, ela passava e dizia 'oi meu filho. Tudo bem?'. Via os dois juntos com o filho deles, levando para lanchar. Mas nunca vi momentos de agressão nem de um lado e nem do outro", assegura o rapaz.