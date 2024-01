Assassino de companheira no Recanto das Emas já tentou matar outra ex-esposa

Francisco Farias da Silva, 46 anos, acusado de matar a companheira Antônia Maria da Silva Carvalho, 39, na frente do filho do casal, de 3 anos, no Recanto das Emas, na noite desta quarta-feira (17/1), tem uma vasta ficha criminal, incluindo o cumprimento de pena por tentar matar uma ex-esposa.

O Correio apurou que Francisco sempre foi muito ciumento nos seus relacionamentos. Em um desses, o acusado esfaqueou a ex-mulher e explicou à polícia que o “motivo” de tentar matá-la foi o flagrante de uma traição. O caso ocorreu em 2005 e foi registrado como tentativa de homicídio, porque não existia a lei de tipificação de feminicídio.

Desde 17 de dezembro de 2019, ele cumpria a pena em regime aberto. A reportagem apurou que o relacionamento entre Francisco e Antônia Maria da Silva Carvalho, vítima de feminicídio desta quarta-feira (17/1), era bastante conturbado, com muitas agressões e ciúmes por parte do assassino. Ela faria aniversário nesta quinta-feira (18/1).

Segundo o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Fernando Fernandes, o suspeito também tinha passagem por vias de fato. "O crime de hoje foi praticado na frente do filho deles, de 3 anos. Foram duas facadas. Pelo menos uma delas no peito, próximo do pescoço", afirma o investigador.

Francisco Farias foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde passa por cirurgia e está sob custódia policial. O homem deu uma facada no próprio peito, mas o corte não foi profundo.