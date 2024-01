A Polícia Federal está nas ruas do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (18/1), para cumprir 10 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro.

Nesta 24ª fase da operação, o objetivo é identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram as mobilizações golpistas que culminaram no 8/1.

No DF são cumpridos dois mandados, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de busca e apreensão. Outros oitos mandados do mesmo tipo estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro.

“Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime”, pontua a Polícia Federal.

Deputado do PL é alvo

De acordo com a TV Globo, o deputado federal Carlos Jordy (PL) é alvo da operação. Um dos mandados do Distrito Federal foi cumprido no gabinete do parlamentar na Câmara dos Deputados.

O Correio tentou contato com o deputado, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria. O espaço permanece aberto para eventual manifestação.