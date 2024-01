BBB 24: Gabi Martins manda recado abusado para Bin Laden

A ex-BBB Gabi Martins, participou nesta quinta-feira (18), do programa "Mesacast BBB" e surpreendeu o ex-participante Maycon e os apresentadores Thamirys Borsan e Ed Gama ao flertar MC Bin Laden. Na conversa, a cantora conversava sobre a situação do funkeiro dentro da casa do "BBB 24" e deixou claro o interesse no brother.

Na ocasião, os participantes do programa falavam sobre a polêmica entre MC Bin Laden e Vanessa Lopes. Na conversa, eles lembraram sobre o surto da influenciadora em pedir para ir ao paredão com ele. Situação essa que entristeceu o cantor, contudo, Gabi Martins surpreendeu a todos ao revelar interesse no participante. “O negócio é o seguinte: se o Bin está sofrendo lá dentro, vem aqui fora que eu te consolo”, afirmou a ex-BBB mandando um recado.



A fala, é claro, pegou todos de surpresa e todos começaram a apoiar um possível romance após o reality. O ex-BBB Maycon, conhecido como o Tio da Merenda chegou brincar falando que faria a “ponte” entre os dois. “Está sofrendo por que, meu amigo?”, brincou a Thamirys Borsan. Já o humorista Ed Gama afirmou que se o cantor soubesse das intenções da loira, sairia do "BBB 24" agora.

Entretanto, depois da repercussão, Gabi Martins comentou no Instagram que era apenas uma brincadeira: "Gente foi só uma brincadeira kkkkk Ele é um cara muito massa! Tem um coração bom e eu desejo muito sucesso". Mas na web, os internautas não perderam tempo e rasgaram elogios ao Bin Laden.

"Eu acho o Bin muito bonito. Podem me julgar. Além de bonito, tem o coração mais bonito ainda", escreveu uma seguidora. Outra também não perdeu tempo e comentou como se surpreendeu com o funkeiro no reality: "me surpreendi demais com o Bin, gente boa".

"Se o Bin tá sofrendo lá dentro, vem aqui fora que eu te consolo" ???? A Gabi Martins deixou um recadinho pro MC Bin Laden



Assista ao #MesacastBBB AO VIVO no @globoplay, no @gshow e no @multishow ?? https://t.co/b5vUrrThkL#BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/0Pk9Sdohap — gshow (@gshow) January 18, 2024