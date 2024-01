Com ações emergenciais, DF terá final de semana contra a dengue

O final de semana, no Distrito Federal, será marcado por ações de combate à dengue. Com o aumento de 435% nos casos, em relação ao ano passado, toda a cidade está em alerta para erradicar o mosquito transmissor, o Aedes aergypti. Com isso, os brasilienses terão acesso a diversos pontos de atendimento, hoje e amanhã, com informações sobre como se prevenir da doença, para a realização de testes rápidos e hidratação para casos leves.

A começar pelas tendas que vão funcionar amanhã ao lado das administrações regionais. Ao todo serão beneficiadas as cidades de Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Sobradinho, São Sebastião, Estrutural, Recanto das Emas, Brazlândia e Santa Maria. As regiões foram escolhidas por apresentarem maior casos da doença.

As tendas vão funcionar hoje de 7h às 19h e seguem assim por 45 dias. Nos locais, será possível encontrar testes rápidos de dengue, hidratação para pacientes com a doença, informação sobre o combate ao mosquito e a forma certa de descartar o lixo para não acumular água parada.

O administrador regional interino de Ceilândia João Marcelo de Souza está lotado destaca que a questão da dengue é preocupante, por isso, os órgãos do Governo do Distrito Federal estão mobilizados para as ações de combate a doença. "A Administração Regional de Ceilândia oferece todo apoio em prol desta batalha contra o mosquito da dengue, onde sabemos da importância do diagnóstico precoce e dos cuidados imediatos", disse.

Fazem parte dessa força-tarefa do combate a dengue profissionais da Saúde, da Defesa Civil, da Novacap, do SLU, do Corpo de Bombeiros Militar do DF e da Polícia Militar. Também haverá suporte de viaturas para transporte de pacientes, em caso de necessidade.

Ao todo 60 Unidades Básicas de Saúde (UBS), hoje, de 7h às 12h. Outras 11 terão o horário estendido de 7h às 19h. Outra medida importante será o fumacê, que aplicará o inseticida de ultra-baixo volume (UBV), preferencialmente entre às 4h e 6h e das 17h às 19h. Mais detalhes podem ser encontrados no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Dia D

Iniciada na semana passada em Ceilândia, no P Sul, a campanha Dia D de Combate a Dengue segue hoje para a Administração Regional de Samambaia, às 10h, com a presença do Governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB) e da secretária de saúde Lucilene Florêncio.

De acordo com a SES, estarão no local aproximadamente 50 agentes comunitários de saúde (ACSs), 100 agentes de vigilância ambiental (AVAs) e 300 bombeiros militares, que juntos vão fazer visitas domiciliares. Os carros do fumacê estarão presentes para acompanhar as vistorias e aplicar o produto na região. Participarão ainda, mais de 100 profissionais da atenção primária à saúde, segundo a pasta.

"Reforçamos as ações de atendimento a pessoas com sintomas de dengue; adotamos medidas para impedir a proliferação do mosquito e nomeamos 79 AVAs", afirma Lucilene Florêncio.

No estacionamento da administração, estarão à disposição duas tendas. A primeira, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), será voltada à hidratação apenas de pacientes que apresentem casos leves de dengue e terá a atuação de seis equipes da Saúde da Família (eSF). A estrutura irá funcionar diariamente, das 7h às 19h, pelos próximos 45 dias, com a possibilidade de prorrogação desse período, caso necessário.

O segundo espaço, montado pela Defesa Civil do DF, irá fornecer informações a respeito da doença. Como reforço, a Administração irá ainda disponibilizar mais duas salas internas para atendimento à população.