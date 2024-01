Morre, aos 90 anos, Leonor Aparecido, ex-primeira-dama do DF

Morreu, nesta sexta-feira (19/1), no Rio de Janeiro, Maria Leonor Gonçalves de Oliveira, viúva do ex-governador do Distrito Federal José Aparecido de Oliveira (1929-2007), que governou a capital entre os anos de 1985 e 1988, foi ex-embaixador do Brasil em Portugal e ministro da Cultura do ex-presidente José Sarney (MDB).

A ex-primeira-dama, que tinha 90 anos, não estava bem de saúde nos últimos dias e acabou falecendo. Ela era mãe do atual presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig), José Fernando Aparecido de Oliveira, prefeito de Conceição do Mato Dentro (MG), onde ocorrerá o velório.