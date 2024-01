O sargento Paulo Pereira de Souza da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atirou na cabeça do colega Yago Monteiro Fidelis e, em seguida, tirou a própria vida na manhã deste domingo (14/1). Os militares estavam dentro de uma viatura, onde o sargento ainda tentou disparar contra outro policial, identificado como Diogo Carneiro, que conseguiu pular do carro a tempo. A tragédia aconteceu no Recanto das Emas, na quadra 400.

Paulo morreu no local e Yago foi encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), em estado grave. Fontes afirmaram ao Correio que o sargento estava passando por problemas pessoais, e que, a princípio, não houve briga entre os colegas.



Matéria em atualização