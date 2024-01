Corrida de Reis Mirim bate recorde de participantes no Parque da Cidade

Uma forma de socializar e levar diversão. Depois de quatro anos, a Corrida de Reis Mirim retornou, na manhã de sábado (20/1), ao estacionamento do Parque Ana Lídia, para a alegria da criançada. Os percursos variavam de 50m a 300m, com duas pistas de corrida, voltadas ao público de 4 a 13 anos. O encontro, que começou por volta de 8h, teve o recorde de 3 mil participantes — o triplo das edições anteriores, de acordo com a organização.

Na primeira pista, correram crianças de 4 a 8 anos e pessoas com deficiência (PcD). Na pista ao lado, a faixa etária era de 9 a 13 anos. Aline Trancoso Oliveira Viana, 38 anos, acompanhou o filho, Rafael Trancoso, 3, em sua primeira participação em corridas. Para a mãe, incentivá-lo à prática esportiva, desde pequeno, é fundamental para que tenha um bom desenvolvimento na infância.

"Acredito ser muito importante esse tipo de evento voltado para crianças. Estamos vivendo o momento das telas e presenciando a questão da obesidade. Elas precisam de um incentivo ao esporte, lazer e entretenimento, além de cuidar da saúde. Muito bacana estar aqui, foi show trazer ele", disse a servidora pública.

Antes de marcar presença na Corrida de Reis Mirim, Aline conta que fez uma preparação especial pensando no bom desempenho do filho. Treinos, alimentação saudável e empolgação foram os ingredientes mencionados por ela. A mãe, que também adora esporte e corrida, espera que Rafael continue participando de outras atividades ao longo do crescimento.

Pai coruja, Cláudio Ramos, 38, viu o filho Pietro Ramos, 5, ser um dos vencedores de sua bateria. Contente com o desempenho, o professor de educação física observou em Pietro uma paixão maior por esportes radicais. "Eu e minha esposa sempre incentivamos essas atividades. Ele é mais eufórico, gosta de correr e adora adrenalina", completou.

Alexandre Picarelli, 54, é o grande apoiador e suporte da filha Antonella Picarelli, 5, vencedora da bateria 11. "É importante estimular, pela quantidade de espaço que tem em Brasília. Esse encorajamento é essencial, desde pequeno, para o desenvolvimento psicológico, mental, físico e muscular da criança", destaca. A filha, empolgada com a participação, enfatizou: "Estou muito feliz!".

Inclusão e diversão

O esporte tem como principal característica a união. A capacidade de agregar e criar um ambiente feliz para todos aqueles que estão envolvidos em qualquer atividade. Victor Renato Junqueira, secretário de Esportes do Distrito Federal, acredita que a inclusão de pessoas com deficiência é crucial para que elas não se sintam esquecidas pela sociedade em nenhuma prática.

"São pessoas que se sentem excluídas, de alguma forma, seja na sua convivência social ou na escola. Quando fazemos ações como essas, mostramos para essas famílias e para essas crianças e a todos os portadores de necessidade especial, que elas têm a valorização que merecem. O Estado tem um olhar diferente para elas e é isso que queremos promover", ressaltou.

Ana Lúcia Silva, 48, professora de informática e mãe de Rafael Silva, 4, que tem síndrome de Down, comemorou a iniciativa. Para ela, datas como a de ontem celebram a inclusão e a felicidade do pequeno, em estar ao lado de tantos colegas. Pertencer e socializar, na opinião de Ana, é a parte mais bonita de eventos esportivos. "Ele gosta muito de correr. Tirá-lo da televisão e trazê-lo para o ar livre, para brincar e se divertir, é fundamental", finaliza.

Tradicional competição infantil volta ao calendário esportivo de Brasília

Uma excelente notícia para a criançada adepta de práticas esportivas que começa a se destacar em Brasília e para os pais e mães que os incentivam. Um evento bastante conhecido pela população brasiliense e que deixou saudade retorna em grande estilo. Com o apoio do Correio, a Corrida Kids, que começou há 32 anos, volta em fevereiro para fazer a diversão da garotada. Miguel Jabour, assessor de relações institucionais do Correio, destaca a importância da iniciativa para o Distrito Federal.

"É o retorno de uma das maiores festas do calendário de Brasília, apoiada pelo Correio Braziliense. Ela começou em 1992 com o nome de Marotinha, depois passou a se chamar Candanguinha e, agora, é a Corrida Kids. É a iniciação esportiva de muita criança, mas pode ser, também, uma grande diversão para unir a família em torno do lazer e do esporte, ensinando as crianças a conviverem em harmonia, sem discriminação, pois a corrida é o esporte mais democrático que existe", assinala.

O deputado federal Júlio César (Republicanos-DF) celebrou a novidade. O parlamentar e ex-secretário de Esportes do DF também avalia que a corrida é uma oportunidade para integrar famílias. "Mais uma vez, o Correio Braziliense ajuda a resgatar uma corrida que estava havia muito tempo sem ser realizada. No ano passado, só foi possível a Maratona graças ao jornal. E é muito importante uma corrida assim, porque ajuda o desenvolvimento de crianças, incentivando a garotada a realizar bastante esporte, podendo reunir as famílias em um ambiente feliz e alegre", vibrou.

A primeira Corrida Kids será realizada em 3 de fevereiro, às 8h, na pista CIEF, na Asa Sul. As inscrições para participação podem ser feitas gratuitamente, a partir de amanhã, e se encerram na sexta — ou até os ingressos esgotarem. Para mais informações, acesse centraldacorrida.com.br ou o QR Code.