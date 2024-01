O sargento Paulo Pereira de Souza, que disparou contra a cabeça do soldado Yago Monteiro Fidélis e, logo em seguida, tirou a própria vida, ficou 133 dias de licença para tratamento de saúde desde que ingressou na Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em fevereiro de 2004. O advogado de Paulo afirmou ao Correio que todas as licenças foram para tratar problemas relacionados à saúde mental.

É o que consta na carteira do militar enquanto exercia a função. O sargento chegou a ser avaliado por vários médicos da corporação. Em um desses episódios, ocorridos entre o fim de 2017 e o início de 2018, Paulo ficou de Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP) por 42 dias seguidos, após ser avaliado por três médicos diferentes.

Paulo trabalhou por muito tempo no batalhão do Gama, mas havia sido transferido há três meses para o batalhão do Recanto das Emas. Desde a transferência até a tragédia do último domingo, ele foi atendido por médicos mais uma vez, mas as informações não constam na carteira de saúde do militar. Ele foi liberado para trabalhar nas ruas armado.

A esposa de Paulo, em uma mensagem nas redes sociais após o ocorrido, disse que a corporação deixou o sargento “sem nenhuma assistência”. “Deixaram você trabalhar doente. Acharam que transferir você para outro batalhão seria a solução. Agora, duas famílias choram e o Estado é o maior culpado”.

Inquérito

A PMDF informou, em nota, que instaurou Inquérito Policial Militar (IPM) sobre o episódio em que um sargento matou um colega de patrulha, e depois tirou a própria vida, há uma semana. De acordo com a corporação, o objetivo do processo investigatório é "elucidar todas as circunstâncias e eventuais responsabilidades que envolvem o caso".

No último domingo, durante ronda, no Recanto das Emas, o sargento Paulo Pereira de Souza disparou contra a cabeça do soldado Yago Monteiro Fidélis. O soldado chegou a ser transferido para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), em estado grave, mas não resistiu. Um terceiro militar que estava na viatura não foi ferido.

O sargento Paulo, que também morreu, estava passando por problemas pessoais e vinha apresentando sinais de complicações psicológicas. O sargento havia passado por especialistas da polícia e, como nada foi constatado, voltou a trabalhar normalmente. Ele estava lotado no batalhão do Recanto das Emas havia três meses. Anteriormente, estava na unidade do Gama.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o plantão dos três PMs começou normal, por volta das 7h da manhã, e às 9h eles teriam se deslocado para uma ocorrência de maus-tratos de uma criança. Em seguida, por volta das 11h, eles teriam parado para tomar sorvete, momento antes de Paulo efetuar os disparos dentro da viatura. Não há informações precisas sobre possíveis desavenças entre os policiais, antes da tragédia.

Após o episódio, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) criou protocolos para o atendimento psicológico dos agentes de segurança. A comandante-geral da Polícia Militar, Ana Paula Habka, anunciou, ainda, a contratação de cinco psiquiatras para a corporação. Atualmente, a PMDF possui apenas um para mais de 10 mil militares.

Procure ajuda

Secretaria de Saúde

» Centros de Atenção Psicossocial (Caps)

Site: saude.df.gov.br/carta-de-servicos-caps

» Serviços de saúde mental da rede

Site: saude.df.gov.br/saude-mental

» Núcleo de Saúde Mental do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Telefone: 192

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Telefone: 188

Site: cvv.org.br

Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio (GASS)

Site: cvv.org.br/blog/tags/gass-cvv

Apoio a Perdas Irreparáveis (API)

Site: redeapi.org.br/unidades