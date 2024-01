Corrida Kids volta ao calendário esportivo de Brasília em 3 de fevereiro

Uma excelente notícia para a criançada adepta de práticas esportivas que começa a se destacar em Brasília e para os pais e mães que os incentivam. Um evento bastante conhecido pela população brasiliense e que deixou saudade retorna em grande estilo. Com o apoio do Correio, a Corrida Kids, que começou há 32 anos, volta em fevereiro para fazer a diversão da garotada. Miguel Jabour, assessor de relações institucionais do Correio, destaca a importância da iniciativa para o Distrito Federal.

"É o retorno de uma das maiores festas do calendário de Brasília, apoiada pelo Correio Braziliense. Ela começou em 1992 com o nome de Marotinha, depois passou a se chamar Candanguinha e, agora, é a Corrida Kids. É a iniciação esportiva de muita criança, mas pode ser, também, uma grande diversão para unir a família em torno do lazer e do esporte, ensinando as crianças a conviverem em harmonia, sem discriminação, pois a corrida é o esporte mais democrático que existe", assinala.

O deputado federal Júlio César (Republicanos-DF) celebrou a novidade. O parlamentar e ex-secretário de Esportes do DF também avalia que a corrida é uma oportunidade para integrar famílias. "Mais uma vez, o Correio Braziliense ajuda a resgatar uma corrida que estava havia muito tempo sem ser realizada. No ano passado, só foi possível a Maratona graças ao jornal. E é muito importante uma corrida assim, porque ajuda o desenvolvimento de crianças, incentivando a garotada a realizar bastante esporte, podendo reunir as famílias em um ambiente feliz e alegre", vibrou.

A primeira Corrida Kids será realizada em 3 de fevereiro, às 8h, na pista CIEF, na Asa Sul. As inscrições para participação podem ser feitas gratuitamente, a partir de amanhã, e se encerram na sexta-feira (26/1) — ou até os ingressos esgotarem. Para mais informações, acesse centraldacorrida.com.br.