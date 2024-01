Conheça as grifes das camisas dos clubes do Campeonato Candango

Grife italiana, marca goiana e até etiqueta própria. Os fornecedores esportivos presentes nos 10 uniformes dos times de elite do Campeonato Candango de 2024 têm diversas origens. Entre realidades mais consagradas e outras com características de emergentes, as respectivas empresas têm mais um encontro marcado durante a realização da segunda rodada do torneio local, com cinco jogos marcados entre hoje e amanhã. No campo da comercialização das camisas, os times locais tentam driblar, cada um com recursos e ideias próprias, os desafios de venda das peças aos torcedores.

Nas primeiras rodadas, apenas quatro ainda não vendem as camisas. Alguns dos patrocínios representam os contextos dos clubes. A fornecedora mais badalada da edição da vez vem da Europa. A italiana Kappa, conhecida por patrocinar grandes times como Juventus, Barcelona e Vasco, marca presença na camiseta do Gama. O alviverde é um dos grandes times da capital federal e maior vencedor do Candangão, com 13 títulos. O Periquito ostenta a firma de maior renome na primeira divisão. Isso explica o alto valor cobrado por uma peça: R$ 279,90. Com alta procura, o uniforme se esgotou na loja oficial do clube. Nem mesmo a Plakar Sports, loja autorizada pela equipe a vender as camisetas, possui algo no estoque.

As demais nove camisetas da primeira divisão candanga ficaram sob a responsabilidade de empresas brasileiras. A Tolledo Sports, responsável pelo fornecimento a times como Anápolis e Atlético-GO, é quem mais confecciona camisas do Candangão. Em Brasília, a firma goiana oferece apoio ao Capital e ao Paranoá, semifinalistas em 2023, e ao Real Brasília, atual campeão do torneio. Os preços são menos salgados. Variam entre R$ 100 e R$ 150. Da parte do Coruja, serão comercializadas no Estádio JK, durante o jogo de amanhã, às 15h30, com o Gama.

Entre as marcas locais, a guaraense Mutum também está prestigiada. Apesar da pouca tradição no cenário candango, a marca desenhou as camisetas de Samambaia e Ceilandense. Com designs fiéis às respectivas cores de ambos os times. O Cachorro Salsicha, aliás, será outro a vender peças no estádio. A comercialização por R$ 90 acontecerá hoje, às 10h, na partida diante do Paranoá, no Rorizão. O Dragão definirá valores e logística.

A Líder Sport é a outra responsável por representar o estado de Goiás. Encarregada de fornecer o material esportivo do Brasiliense desde 2020, a marca trabalhou com equipes como Arco-Sul-GO, Itapaci e Vila Nova-TO. Encontradas pelo site oficial do clube amarelo, as camisetas de jogo estão esgotadas. Os modelos pré-jogo e alternativos, porém, podem ser encontrados. No mesmo site, exigem do torcedor a quantia de R$ 90.

O Ceilândia é o único a viver na onda das marcas próprias de materiais esportivos. A GP, abreviação da alcunha 'Gato Preto', tem os materiais confeccionados pela Líder Sport. Em relação às vendas, o clube pretende fazê-las durante as partidas, assim como fez durante a campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo vestindo Tolledo, o Capital é outro com projeto pessoal de grife. O clube criou a Vinte19 e produz camisas mais em conta voltadas aos torcedores. Na semana, houve promoção: os 800 primeiros a comprarem ingresso para o jogo contra levaram um exemplar de brinde.

O Santa Maria carrega consigo a única fornecedora mineira da liga. A Innove Sports, conhecida por fornecer serviços a empresas menores, marca presença em outros meios, como o das artes marciais e do ciclismo, por exemplo. Recém-promovido, o Planaltina também confecciona os uniformes com uma empresa brasiliense. A Kbal Sports, sediada na cidade do clube, é a encarregada. Por R$ 99,90, as camisetas podem ser encontradas, em pequeno porte, no Supermercado Super Rick Pague Menos. O estabelecimento é filiado ao clube para a comercialização.

Valor e onde comprar

Gama (Kappa)

R$ 279,90 em lojas da cidade

Brasiliense (Líder Sport)

R$ 90 pela internet

Capital (Tolledo)

R$ 100 no estádio JK

Real Brasília (Tolledo)

R$ 150 no estádio Defelê

Samambaia (Mutum)

R$ 90 na internet e no Rorizão

Ceilandense - Mutum

Clube definirá logística de venda

Ceilândia (GP - marca própria)

Clube definirá logística de venda

Santa Maria (Innove Sports)

Sem comercialização

Planaltina (Kbal Sports)

R$ 99,90 em lojas da cidade

Paranoá (Tolledo)

Clube definirá logística de venda

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz