Condenado por homicídio que não voltou de "saidão" é capturado no DF

Um homem de 34 anos, que não retornou ao presídio, após a saída temporária de Natal, foi recapturado por policiais militares na tarde deste domingo (21/1), no setor Sol Nascente/ Pôr do Sol. O acusado cumpre pena de 40 anos de prisão, por crimes como roubo, homicídio e tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), policiais do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) receberam informações de que um foragido do sistema penitenciário estaria na quadra 204 do Setor Habitacional Pôr Sol.

No local, os policiais identificaram o suspeito, que tentou fugir para o interior de um imóvel, mas ele acabou se entregando. O homem foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para cumprimento do mandado de prisão.