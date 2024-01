Uma colisão frontal entre dois veículos deixou um motorista ferido, na noite deste sábado (20/1), na DF 128, em Planaltina, na altura do posto da Polícia Militar (PMDF) da região. O condutor do carro, um homem de 40 anos, foi levado ao Hospital Regional de Planaltina com ferimentos nos membros superiores, fratura no fêmur, corte na cabeça e dor intensa na região torácica. Apesar das dores reclamadas, a vítima foi transportada consciente e orientada, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

O motorista do outro automóvel, de 36 anos, foi encontrado andando no local do acidente. Ele foi atendido e avaliado pelos socorristas presentes e queixava-se de dores no abdômen e no membro inferior direito. O condutor também foi levado para avaliação médica no Hospital Regional de Planaltina.

A dinâmica do acidente não foi informada pela equipe do Corpo de Bombeiros, que acionou a perícia para as providências necessárias em relação ao caso. Os veículos envolvidos no acidente ficaram aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.