Vídeo: homem é preso por tentar matar ex-companheira a facadas no meio da rua

Um homem tentou matar a ex-companheira, de 22 anos, na noite deste domingo (21/1), na QR 118, em Santa Maria. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima foi encontrada ferida, caída em um matagal, após ser alvo de várias facadas.

O caso ocorreu por volta de 20h. Segundo a corporação, policiais começaram diligências na região e encontraram o suspeito próximo da quadra, com a faca que teria sido utilizada no crime.

Câmeras de segurança gravaram a tentativa de feminicídio. As imagens a seguir são fortes.

A vítima foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros (CBDF) e encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria, com ferimentos nos braços, pescoço e cabeça. O homem foi levado ao mesmo hospital, também com ferimentos, sob escolta de policiais militares.



