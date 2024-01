Vídeo: DF registra chuva intensa neste domingo e Inmet emite alerta amarelo

Uma forte chuva em regiões administrativas do Distrito Federal, na tarde deste domingo (21/1), causou alagamentos e transtornos aos moradores. Ceilândia foi uma das localidades mais atingidas pelo temporal.

Vídeos enviados ao Correio mostram uma enxurrada na Avenida Bradesco, entre a Guariroba e o P Sul, em Ceilândia. Apesar do canteiro central dividir as duas pistas, a água da chuva acobertou o espaço. Motoristas precisaram passar em baixa velocidade. O caso ocorreu por volta de 15h30.

Houve registros da forte chuva em Ceilândia Sul. Veja as imagens abaixo.

A forte chuva deixou regiões sem luz. Em algumas delas, a reportagem contabilizou relatos de moradores do Guará, Arniqueira, Águas Claras, Taguatinga, Riacho Fundo e Noroeste. Em nota, a Neoenergia informou que equipes da companhia estão trabalhando para normalizar a energia.

“As fortes chuvas que caem no Distrito Federal, neste domingo, causaram interrupções pontuais de energia em algumas localidades. Nossas equipes trabalham para normalizar a situação com a maior brevidade possível”, informou.

Alerta amarelo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na manhã deste domingo, publicou alerta amarelo para a capital federal, com risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



Com as fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) fez recomendações. Confira a seguir:

-Não usar equipamentos elétricos para evitar descargas;

-Evite tomar banho durante as pancadas de chuva;

-Não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica;

-Evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia;

-Mantenha-se sempre calçado;

-Antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, a Defesa Civil também cita alguns cuidados.

-Procurar abrigo;

-Não se expor à chuva;

-Não se abrigar embaixo de árvores;

-Evitar locais próximos à rede elétrica;

-Manter-se no interior do carro, local isolado e seguro.