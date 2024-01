Banhista de 45 anos morre afogado no Lago Paranoá

Um homem, de 45 anos, morreu afogado no Lago Paranoá, na tarde deste domingo (21/1). De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o banhista estava nadando, quando desapareceu sob as águas.

O caso ocorreu às margens da Ponte JK. No local, testemunhas informaram aos socorristas que o homem estava nadando próximo à margem da ponte.











Os mergulhadores de resgate começaram as buscas. Após alguns minutos, a vítima foi encontrada a cerca de 10 metros da margem e a dois metros de profundidade.

Os socorristas tentaram a ressuscitação por 40 minutos, mas infelizmente o homem morreu. O óbito foi declarado no local.