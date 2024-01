Governo desenvolve plataforma para fornecer informações ao agricultor do DF

Com as fortes chuvas que atingem o Distrito Federal nesta época do ano é muito comum produtores de hortaliças serem prejudicados. Uma solução pode ser o uso da plasticultura, pois protege a planta. Ao CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (22/1), o secretário de agricultura do DF, Rafael Bueno, destaca às jornalistas Samanta Sallum e Mila Ferreira, que a soja é um dos destaques dos plantios da região. O desenvolvimento do Observatório Agrometeorológico do DF, também foi um dos pontos abordados na entrevista.

O chefe da pasta diz que chuva é um fator que tem grande impacto na agropecuária, em especial na horticultura. “Em sua maioria, as folhosas sofrem com excesso de água e a proliferação de fungos, além dos danos causados pelo granizo”, descreve. Segundo o secretário, uma tecnologia que pode ajudar bastante o produtor é a plasticultura. “É protegido colocar estufa ou em túneis. Isso faz com que tenhamos uma redução dos impactos sobre os frutos”, sugere. Segundo ele, o DF é uma das unidades da federação que mais se destaca pelo uso dessa tecnologia.

Rafael Bueno lamenta as perdas que existem nas zonas rurais causadas pelas adversidades climáticas. Pensando nisso, avançar na tecnologia é um ponto crucial para ajudar o agricultor. “O GDF tem desenvolvido e buscado desenvolver uma plataforma chamada Observatório Agrometeorológicol. Será um projeto capitaneado pela Secretaria de Agricultura e composto por diversos órgãos. Temos feito essa interlocução e queremos ter todas as informações agrometeorológicas, de mercado, de logística e de comercialização”, explica.



Na próxima sexta-feira (26/1), ocorrerá a abertura oficial da colheita de soja, um dos carros-chefes do cultivo do Distrito Federal. Para o secretário, é um grande orgulho receber pela primeira vez essa abertura. “Quando olhamos o PIB agropecuário daqui, o maior em termos de produção agrícola é a soja. Ela ocupou esse ano cerca de 84 mil hectares plantados. Uma área considerável, já que houve um crescimento em relação ao ano passado, que nós tínhamos cerca de 76 mil hectares plantados”, finaliza.



*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

