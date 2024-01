Carro capota e três amigas morrem em acidente durante viagem no Ceará

Três amigas morreram após um acidente de carro durante uma viagem na rodovia CE-138, entre as cidades de Pereiro, no Ceará, e São Miguel, no Rio Grande do Norte. A tragédia aconteceu na noite deste domingo (21/1). As vítimas são: Letícia Hellen Freitas, Vitória Cesário e Lowrrana Bessa. A causa do acidente não foi divulgada.



As jovens, de idade entre 20 e 22 anos, saíram de São Miguel com destino a Pereiro — trajeto de cerca de 22km de distância, que são percorridos em 24 minutos de carro. Durante a viagem, o veículo em que elas estavam capotou, por volta das 21h.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDF), o caso está sendo apurado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). “De acordo com as primeiras informações, as vítimas, três mulheres com idades de 20 e 22 anos, trafegavam em um veículo que colidiu na CE-138. As vítimas não resistiram aos ferimentos e foram a óbito. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atenderam a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Jaguaribe”, diz nota enviada ao Correio.



Fique bem informado! Saiba como receber as notícias do Correio Braziliense pelo WhatsApp

Nas redes sociais das vítimas, amigos e familiares lamentaram as perdas. “Palavras não podem expressar tamanha tristeza, luto!”, escreveu uma pessoa. “Sem acreditar”, escreveu outro. “Tão novas todas as meninas, meu Deus que tragédia. Que Deus ilumine elas e as famílias”, disse mais uma pessoa.



O Correio tenta entrar em contato com a PM e PCCE para mais informações, em caso de resposta, o texto será atualizado.