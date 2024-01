Dengue: Governo encontra galpão com 15 mil pneus com focos de Aedes

Uma ação conjunta entre órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) no combate à dengue retirou, na manhã desta terça-feira (23/1), cerca de 15 mil pneus de dentro de lote de galpão na região do CAUB, no Riacho Fundo II. Segundo a Vigilância Ambiental de Saúde, foi comprovada a presença de focos do mosquito Aedes aegypti no local. Além do espaço no Riacho Fundo, outros locais na região administrativa e em Ceilândia foram alvos da operação de Força-Tarefa.

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU), militares da Polícia Militar do DF (PMDF), agentes da DF Legal, da Polícia Civil do DF (PCDF) e da Vigilância Ambiental de Saúde estiveram no endereço após receberem denúncias de que havia uma grande quantidade de pneus no local. O depósito foi multado no valor se R$27 mil.

Subsecretário de operações da DF Legal, Alexandre Sena explicou que o órgão recebeu uma denúncia anônima através da ouvidoria a respeito do acúmulo de pneus não só nesse local do Caub, mas também no Incra 9, região de Ceilândia. “Disparamos as vistorias ontem, identificamos e confirmamos os focos”, disse. “É uma ação de governo de combate à dengue. Fizemos a vistoria e orientamos sobre o depósito irregular de pneus a céu aberto nesse período de chuvas que contribuem para proliferação da dengue”, detalhou Sena.

Presidente do SLU, Sílvio Vieira destacou que o aumento de casos de dengue no DF é uma questão de saúde pública. “A administração pública não pode ficar inerte diante dessa situação absurda. São milhares de pneus abandonados em área particular. É uma determinação do governo para que o SLU em parceria com a administração regional, o DF Legal e os demais órgãos públicos agissem para retirar os pneus que estão sendo levados para o nosso depósito onde vai ter a sua destinação correta”, ressaltou Vieira.

Questionado sobre a relevância desse tipo de operação, o presidente do SLU comentou que a dengue está assolando o DF e e é necessário agir. “Infelizmente por conta dessa falta de consciência do cidadão e do empresário que deixa acúmulo de água”, destacou.

O subsecretário pontuou ainda sobre a importância do trabalho conjunto de todo o governo do DF para trazer uma resposta efetiva para a sociedade. “Mas é importante também pedir à comunidade para colaborar, procurando depositar o entulho de forma adequada”, enfatizou Alexandre Sena.