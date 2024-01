Segunda edição do Quadradim da Folia confirma três dias de folia

A segunda edição do Quadradim da Folia já está confirmada e traz muita novidade para este ano. Com três dias de muita folia, o evento contará com a participação dos blocos Galo Cego, Eduardo e Mônica e Pineapple, além dos diversos convidados especiais. A festa de carnaval será realizada nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro no Iate Clube de Brasília e oferecerá uma programação pensada exclusivamente na alegria e segurança dos foliões.

Com a proposta de atender a todos os públicos, o Quadradim da Folia 2024 preparou um repertório diverso, com samba, pagode, axé, funk, rock nacional e até um dia todinho dedicado ao rap/trap nacional, para repetir o sucesso de 2023. O evento contará com uma estrutura impecável de conforto, segurança e uma atmosfera de pura alegria e diversão, além da presença dos melhores food trucks da cidade.

"Com o sucesso da primeira edição do Quadradim da Folia 2023, não poderíamos ficar de fora do carnaval de Brasília este ano. Poder unir artistas tradicionais da cidade em um local também tradicional, como o Iate Clube de Brasília, será um privilégio. Então, queremos fazer um carnaval ainda mais alegre e mais bonito para os brasilienses", ressalta Lucas Falcão, um dos produtores responsáveis pelo evento, em material de divulgação.

Confira abaixo a programação:

Sábado (10/02): Galo Cego

16h - Elas Que Toquem

17h30 - Primeiro Beijo

19h - Samba Urgente

21h - Bloco Galo Cego, convida Chris Maciel e Isabela Rocha

23h - Guga Camafeu

DJ Cotonete

Domingo (11/02): Eduardo e Mônica

16h30 - Na Massa

18h30 - 7 na Roda

21h - Bloco Eduardo e Mônica

23h - Thiago Nascimento e Mc BOckaum

DJ Maffra

Segunda (12/02): Pineapple

Bloco Pineapple com grandes nomes do rap/trap nacional



Serviço:

Quadradinho da Folia 2024

Nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, a partir das 15h, no Iate Clube Brasília (Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4). Menores de 16 anos apenas acompanhados dos responsáveis. Ingressos a partir de R$ 60 pelo site www.bilheteriadigital.com.