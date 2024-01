Mulher de 57 anos sofre tentativa de feminicídio na Feira Azul do Gama

Uma mulher de 57 anos sofreu tentativa de feminicídio, na tarde desta quinta-feira (26/1), na Feira Azul, no Gama. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local, momento em que foi efetuada a prisão do autor, de 53 anos e ex-companheiro da vítima.

A mulher foi atingida por golpes de faca e, após ser atendida pelo Samu, foi transportada para o pronto-socorro do Hospital Regional do Gama, orientada e consciente. O autor foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).

Imagens registradas pelos populares mostram o momento da prisão do homem. Veja:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @COISASDOGAMA (@coisasdogamaa)