Preso morre após levar golpe de mata-leão por colega de cela, na Papuda

Um detento, de 31 anos, morreu após sofrer um golpe de mata-leão por outro preso, de 32 anos, dentro de uma cela, na Penitenciária do Distrito Federal (PDF 2), no Complexo Penitenciário da Papuda.

O caso ocorreu na noite dessa quarta-feira (25/1), por volta das 23h. Policiais penais foram acionados pelo próprio detento suspeito de cometer o crime. Paulo Eduardo de Almeida confessou o homicídio e disse que a vítima estaria agitada e violenta, após ter usado remédios controlados em excesso.

Paulo disse ter sido agredido pelo colega de cela com um soco no rosto, um murro e uma cotovelada no peito. Ao revidar, aplicou um golpe de mata-leão na vítima e percebeu que o rapaz havia desfalecido, mas não sabia que o preso estava morto. Depois de perceber nenhum sinal de vida, acionou os policiais. Os bombeiros estiveram no local e constataram o óbito.

Paulo foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) para o trâmite de registro da ocorrência e deve responder por homicídio.