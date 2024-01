Corrida de Reis 2024 altera trânsito da área central neste sábado (27/1)

Em razão da 51ª Corrida de Reis, que ocorrerá em Brasília no próximo sábado (27/1) após um hiato de quatro anos, agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vão atuar, em parceria com a Polícia Militar, para garantir segurança aos atletas que participarão dos percursos de 6km e de 10km, ocupando as vias N1 e S1 no Eixo Monumental e na Esplanada dos Ministérios até altura da Catedral.

A partir das 14h, as vias S1 e N1 terão interdições no trecho entre a Catedral Rainha da Paz e a Catedral de Brasília. Os acessos a essas vias também ficarão fechados durante todo o evento. A previsão de liberação da via S1 é a partir das 19h e da via N1, às 21h, após a cerimônia de premiação que será no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson.

As vias S1 e N1 (da Praça do Buriti até a ligação antes da Catedral Rainha da Paz) ficarão sob a responsabilidade da PMDF, enquanto a via N1 (da Praça do Buriti até a Esplanada dos Ministérios) ficará sob os cuidados do Detran-DF. A via S1, no trecho entre o Buriti e a Catedral Rainha da Paz será fechado totalmente entre as 16h45 e 19h.

Estacionamento

As principais opções de estacionamento são: Anexo do Palácio do Buriti, Setor de Autarquias Municipais e Parque da Cidade. Também há a possibilidade de estacionar no Shopping ID, Setor Hoteleiro Norte, Setor de Rádio e TV Norte, Complexo da Feira da Torre, Planetário, Brasil 21, TJDFT, CLDF, MPDFT e Setor de Rádio e TV Sul.

O Detran-DF orienta os atletas para chegar com antecedência e não estacionar de forma irregular ou em locais proibidos pela sinalização, lembrando sempre que “Paz no trânsito começa por você”.

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)