Saiba a diferença entre dengue clássica e hemorrágica e os cuidados

O aumento do número de casos de dengue no Distrito Federal tem preocupado a população. Por isso, é preciso estar atento aos primeiros sinais da doença e evitar o agravamento dos sintomas. Segundo a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), a arbovirose transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti tem quatro sorotipos diferentes, sendo que todos eles são capazes de causar desde a dengue clássica até a hemorrágica, que é a mais grave.

Após a picada pelo mosquito infectado, os primeiros sintomas de dengue aparecem entre quatro e dez dias. Os sinais mais comuns são mal-estar, fadiga, febre alta (acima de 38ºC), dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor de cabeça e dor nas articulações. Outros sintomas que podem aparecer são vômito, náusea, diarreia e manchas no corpo. Há ainda casos assintomáticos ou com a presença de apenas um destes sinais.

Ambos os tipos de dengue apresentam os mesmos sintomas nos primeiros dias. A diferença costuma ficar mais evidente entre o terceiro e o sétimo dia, quando a febre cessa. No caso da dengue hemorrágica, aparecerão alguns sinais de alerta. Os pacientes podem ter queda da pressão arterial, tontura, dor abdominal, vômito contínuo, pontos arroxeados na pele e até sangramentos na gengiva, boca, nariz, ouvido, intestino, na urina e nas fezes.

De acordo com a pasta da saúde, a reinfecção de dengue é um dos fatores significativos para o desenvolvimento do quadro de dengue hemorrágica. Um alerta dado para a população é de que a ingestão de anti-inflamatórios também influencia no agravamento por aumentarem o risco de hemorragia. Mulheres grávidas, crianças e idosos também têm mais chances de desenvolver complicações.

Tratamento

Para o tratamento do vírus da dengue, ainda não há medicamentos específicos. A recomendação é manter a hidratação com soro e ingestão de água, água de coco e suco de frutas. O Governo do DF disponibiliza 176 unidades básicas de saúde (UBSs) do DF e tendas instaladas em nove regiões administrativas para a hidratação venosa dos pacientes com dengue.

Para aliviar os demais sintomas, podem ser receitados para os pacientes medicamentos analgésicos. Em casos leves, o vírus permanece durante sete dias e os sinais costumam desaparecer depois de uma semana. Mas, até um mês depois dos sintomas, é normal sentir fraqueza pós-viral. Em casos de sintomas da doença, o paciente deve procurar uma unidade básica de saúde ou as tendas do governo.

Medida de combate

Outra medida de combate realizada pelo Governo do DF é o carro fumacê. Nesta sexta-feira (26/1), mais nove regiões administrativas recebem ação preventiva em dois horários: das 4h às 6h e das 17h às 19h. A recomendação é que as pessoas abram portas e janelas quando passar o veículo de aplicação do inseticida de ultrabaixo volume (UBV).

Veja os locais:

São Sebastião: Quadra 1 e 2 São Bartolomeu

Brazlândia: Quadras 1, 2 e 4 Setor Sul/ Quadras 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13 e 21 Setor Tradicional

Cruzeiro: Quadra 10/ Quadras 3, 4, 7, 8 (Cruzeiro Velho)

Sudoeste: SQSW 102

Lago Sul: QL 20 e QI 13, 23, 26 e 29

Vicente Pires: Ruas 3, 5, 6 e 12

Planaltina: Vila Buritis III Quadras 13 a 16

Sobradinho: Quadras 1 e 3

Asa Sul: SQS 105, 109, 114, 204, 213, 304, 412 e 414/ SHIGS 707 e 714



Com informações da Agência Brasília

