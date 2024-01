Emissão de RG ganha ação especial da PCDF neste sábado (27/1)

A Polícia Civil do Distrito Federal PCDF), por meio do Instituto de Identificação, realizará, neste sábado (27/1), a terceira ação especial para intensificar a emissão de Registro Geral (RG). Ao todo, serão disponibilizadas 1.000 vagas distribuídas em postos de identificação em diferentes delegacias em regiões no DF, das 7h às 19h. Quem desejar emitir o documento deverá fazer o cadastro prévio.

Para a emissão do documento, é necessário o agendamento prévio que estará disponível a partir das 12h desta sexta-feira (26/1), por meio do site da PCDF. No dia do atendimento, é necessário levar os seguintes documentos: CPF regular ou pendente de regularização; e Certidão de nascimento ou casamento com o estado civil atualizado (original, versão física ou meio digital), podendo ser cópia autenticada em cartório.

A PCDF ressalta que a solicitação da nova Carteira de Identidade Nacional deverá ser feita por aqueles que não possuem RG ou para quem realizou alterações em informações na certidão de nascimento e de casamento. O formato anteriormente usado no país será válido até 2032. Todos os cidadãos terão a oportunidade de se ajustar ao novo documento.

Além disso, a polícia destaca que é muito importante, antes de se dirigir ao posto de identificação, verificar se o CPF está regular ou pendente de regularização e se os dados da certidão estão atualizados na Receita Federal.

Serviço:

• Data: 27 de janeiro (Sábado)

• Horário: Das 7h às 19h.

Unidades que atenderão neste sábado (27/1):

1. Asa Sul (1ª DP)

2. Cruzeiro (3ª DP)

3. Guará (4ª DP)

4. Planaltina (16ª DP)

5. Samambaia (32ª DP)

6. Santa Maria (33ª DP)

7. Paranoá (6ª DP)