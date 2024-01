Recanto vai receber força-tarefa contra a dengue neste sábado (27/1)

Neste sábado (27/1), o Recanto das Emas vai receber o Dia D de enfrentamento à dengue. Diversas ações serão realizadas por equipes da Secretaria de Saúde, Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública, Defesa Civil e outros órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF). O intuito da força-tarefa é combater a propagação do Aedes aegypt e promover ações educativas. O ponto de concentração será no CEU das Artes, na Quadra 113 do Recanto das Emas.

A Unidade Móvel de Atendimento Itinerante da Defensoria Pública do DF estará no local como ponto de apoio para pacientes com suspeita de dengue. O novo veículo tem 16 metros e dois andares, com espaços para acolhimento e triagem, com capacidade de até 15 postos de atendimento.

Uma equipe capacitada estará de prontidão para receber a população com dois médicos, seis enfermeiros e sete técnicos de enfermagem. Quem precisar de hidratação será encaminhado para uma sala dentro do Céu das Artes.

A SES-DF vai estar no evento fazendo a aplicação de vacinas. Além disso, será possível fazer testagem rápida para hepatite, sífilis e HIV, e práticas integrativas à comunidade, como automassagem. A Unidade Básica de Saúde 4 do Recanto das Emas também terá atendimentos neste sábado, até às 12 horas.

Ao todo, 40 agentes comunitários de saúde e 40 agentes de vigilância ambiental da Secretaria de Saúde, com reforço de 300 militares do Corpo de Bombeiros, vão fazer visitas a imóveis da região. O intuito é orientar os moradores e identificar possíveis focos de reprodução do mosquito transmissor.

A população terá acesso também ao Stand da Dengue, estrutura que oferecerá orientações contra a doença. Também no sábado, seis veículos do "fumacê" vão circular pelas ruas da região administrativa.

Serviço

”Dia D" de combate à dengue no Recanto das Emas

Data: Sábado, 27 de janeiro

Horário: 9h

Local: CEU das Artes do Recanto das Emas, Avenida Recanto das Emas, Quadra 113, Área Especial 1, Lote 9