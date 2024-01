Ex-namorada de Cândido devolve aparelho por insatisfação

A ex-namorada do ex-diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Robson Cândido decidiu devolver o aparelho de Dispositivo Móvel de Proteção a Pessoa (DMPP) após demonstrar insatisfação com o programa de proteção.

A jovem, que acusa o delegado aposentado de stalking, recebeu o aparelho poucos dias após Cândido deixar a prisão, em 30 de novembro do ano passado. Ela decidiu devolver o aparelho após demonstrar insatisfação com o programa, que não esclarecia se ela “corria riscos”. A devolução consta em uma decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, na segunda-feira (22/1).

Apesar do aparelho ter sido devolvido, o juiz do caso, Frederico Ernesto Cardoso Maciel manteve as medidas anteriores, como a de Cândido manter distância de três quilômetros da residência e do local de trabalho da vítima. Em dezembro, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) chegou a pedir a prisão do ex-delegado-chefe, sendo recusada pela Justiça.

Nesta sexta-feira (26/1), a Justiça decidiu que o delegado que auxiliou Cândido, Thiago Peralva, poderá retirar a tornozeleira eletrônica. O Correio procurou a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF). A reportagem aguarda resposta.

O caso

No dia 16 de janeiro, o magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras aceitou a denúncia do MP contra Cândido e Peralva. Com a decisão, o ex-delegado-geral irá responder por crimes cometidos contra a ex-namorada, sendo que em muitos ele utilizou a estrutura da polícia.

Os crimes são: stalking (perseguição); violência psicológica; descumprimento de medida protetiva; peculato, por três vezes; corrupção passiva, por três vezes; intercepção telefônica ilegal, por duas vezes; uso do sistema OCR do Departamento de Estrada e Rodagem (DER-DF), por 30 vezes; uso do sistema OCR do Departamento de Trânsito (Detran-DF); violação do sigilo funcional do sistema OCR do Detran; uso do sistema Vigia, no âmbito da Operação Falso Policial, por 96 vezes; e uso do sistema Vigia, no âmbito da Operação Alcatéia, por 58 vezes.

Já o ex-chefe da 19ª DP irá responder pelos crimes: stalking (perseguição); corrupção passiva, por três vezes; intercepção telefônica ilegal, por duas vezes; uso do sistema OCR do DER-DF por 30 vezes; uso do sistema Vigia, no âmbito da Operação Falso Policial, por 96 vezes; e uso do sistema Vigia, no âmbito da Operação Alcateia, por 58 vezes. Ao acolher a denúncia do MP, o juiz considerou que os fatos demonstram crimes.

“A denúncia descreve fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, faz a qualificação dos acusados, indica as condutas praticadas, vem acompanhada de mínimo probatório (justa causa) e faz a classificação dos crimes”, escreveu Frederico, na ocasião.

À época, a reportagem procurou a defesa dos dois réus. Em resposta encaminhada ao Correio, a defesa do delegado Thiago Peralva informou que os advogados tomaram ciência do recebimento da denúncia, e que tratam o caso com bastante tranquilidade.

"O processo penal serve justamente para que o acusado possa se defender e, felizmente, o delegado Thiago Peralva terá a oportunidade de esclarecer sua versão sobre os fatos investigados e de comprovar a sua inocência", afirmou o advogado Bernardo Fenelon.

A defesa do ex-delegado-geral não respondeu aos questionamentos da reportagem. O espaço continua aberto para manifestações.