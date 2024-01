Ex-gerente é investigado por desviar mais de R$ 1 milhão de loja de automóveis

Um casal foi alvo de uma operação desencadeada pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) após desviar mais de R$ 1 milhão de uma loja de venda de veículos na Cidade do Automóvel. O crime foi cometido pelo ex-gerente do estabelecimento e pela mulher dele, no período em que ele trabalhava no local.

Nesta sexta-feira (26/1), os policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços ligados ao investigados e cumpriram ordens judiciais de dois bens imóveis residenciais; dois veículos de luxo, bem como foram realizados os bloqueios de todas contas bancárias e ativos financeiros vinculados aos investigados, totalizando o montante de R$ 775.205,47.

Homem é investigado pela PCDF (foto: PCDF/Divulgação)

Durante o cumprimento dos mandados, os investigadores apreenderam inúmeros bens de alto valor que, aparentemente, eram incompatíveis com a renda do casal. Foram encontrados computadores, joias, eletrodomésticos de alto padrão, aparelhos celulares e aparelhos eletrônicos.

Em casa, os alvos mantinham, ainda, uma empresa de fachada (hamburgueria), com a finalidade de justificar a procedência dos valores utilizados na aquisição dos bens de alto valor, segundo as investigações. “Todos os objetos de valor foram apreendidos pela PCDF, pois foram adquiridos com dinheiro proveniente dos furtos”, afirmou o delegado Rodrigo Carbone. O ex-gerente da empresa foi indiciado pela prática de 27 furtos.