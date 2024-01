Benefício: Cartão Material Escolar começa a ser pago em 1º de fevereiro

Em audiência pública realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), a secretaria de Educação, Hélvia Paranaguá, anunciou, nesta sexta-feira (26/11) que o Cartão Material Escolar (CME) começara a ser pago em 1º de fevereiro, com o segundo depósito previsto para o dia 16 do mesmo mês. Esse ano, serão beneficiados cerca de 150 mil estudantes a um custo de R$ 40 milhões para o governo locAL.

Foram cadastradas 339 papelarias que estão aptas a vender os materiais da lista fornecida pelas escolas da rede pública, com pagamento pelo CME, que terá o valor de R$ 240 para alunos do ensino médio e R$ 320 para os do ensino infantil, especial e fundamental.

O programa é destinado a estudantes regularmente matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal, cujos pais ou responsáveis legais sejam beneficiários do Bolsa Família ou programa similar do governo federal. A operacionalização do CME é responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), em parceria com a Secretaria de Educação (SEEDF).

Durante o evento na CLDF, foram entregues aos papeleiros maquininhas do Banco de Brasília (BRB), por onde os beneficiários pagam a compra de itens escolares por meio de cartão magnético do CME.



*Com informações da Agência Brasília