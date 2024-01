Colisão entre ônibus e moto deixa motociclista ferido

Na manhã deste sábado (27/1), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para uma ocorrência de colisão entre ônibus e moto na Primeira Avenida do Setor Sudoeste, próxima ao novo viaduto. resulta em motociclista transportado ao hospital

Chegando ao local, a equipe de socorro se deparou com a motocicleta Honda CG 160, de cor prata, embaixo de um ônibus coletivo Mercedes Benz, de cor branca. O motociclista, de 43 anos, encontrava-se ao solo, fora do local e ao lado dos veículos, apresentando escoriações leves pelo corpo. Ele foi transportado consciente e orientado ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

Não houve nenhuma vítima no ônibus e ainda não se sabe a dinâmica do acidente. A via foi interditada durante o atendimento e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).