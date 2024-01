Voluntários distribuem cobertas para pessoas em situação de rua na Estrutural

Na noite da última sexta-feira (26/1), os voluntários Eliseu Pereira, Donizete Barbinha e Germano Guedes, do Instituto Barba na Rua, saíram pelas ruas da Estrutural para doar sopa quente e cobertores para pessoas em situação de rua.

O diretor e presidente do Instituto, Rogério Barba, também doou tempo para escutar os problemas dessa comunidade, oferecendo a possibilidade de internação e acolhimento para aqueles que aceitassem sair das ruas. "Muitos confessaram ter vontade de sair das ruas, mas, na sua maioria, não aceitam as condições para o tratamento", lamentou Rogério.

Barba destacou que o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF) é fundamental para tirar tirar a população dessa condição. “Se o estado não ajudar, sozinho não tenho condições de acolher todos. Nossos irmãos estão sofrendo com vários problemas, acredito que até mesmo psiquiátricos. A madrugada é fria e sei bem como é dormir ao relento, pois convivi por 25 anos nas ruas de Brasília", destacou o presidente do entidade.

A sede do Instituto Barba foi transferida para a cidade Estrutural, no Setor Leste, e em breve vai apresentar um novo projeto de inovação: oferecer cursos voltados para o empreendedorismo e orientar as pessoas em situação de rua a terem uma profissão. Os cursos de capacitação poderão gerar rendimentos para as famílias de baixa renda da região, ensinando-as a fazerem panos de prato e de chão, a fabricarem chinelos e a consertem celulares. Para contribuir com o projeto, basta entrar em contato com o Barba na Ruas por meio do telefone (61) 98363-8161.