Dengue: veja as unidades de saúde com horário ampliado para atendimento

Como mais uma medida de reforçar o atendimento a pessoas com sintomas de dengue, mais três unidades básicas de saúde (UBSs) terão horário de funcionamento ampliado. As UBSs 7, do Gama, e 2 e 5, de Taguatinga, funcionarão todos os dias, das 7h às 19h. Atualmente, são 52 UBSs funcionando aos sábados e outras cinco com abertura todos os dias.

O Distrito Federal conta com 176 unidades básicas de saúde voltadas para o atendimento de casos de dengue. O governo estende o atendimento dos postos periodicamente, a depender da demanda das regiões administrativas.

A orientação da Secretaria de Saúde do DF para quem tiver febre alta (acima de 38ºC), dores no corpo, nas articulações, atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, cefaleias e manchas vermelhas pelo corpo, é procurar a UBS mais próxima. Na unidade, o paciente terá acesso ao teste rápido, a hidratação venosa e o acompanhamento médico.

Também é possível ser atendido em uma das nove tendas montadas em Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Sobradinho, São Sebastião, Estrutural, Recanto das Emas, Brazlândia e Santa Maria, ou nas carretas da dengue no Sol Nascente/Pôr do Sol e no Recanto das Emas.

Unidades básicas com atendimento ampliado

Funcionamento: todos os dias, das 7h às 19h

UBS 7 do Gama (Setor Central)



UBS 2 de Taguatinga (Praça do Bicalho)



UBS 5 de Taguatinga (Setor D Sul – Avenida Samdu Sul)

Com informações da Agência Brasília.

