UnB 60+: tema da redação abordou direito à universidade e envelhecimento saudável

A poucos minutos do encerramento da prova, foi divulgado o tema da redação do Vestibular 60+, da Universidade de Brasília (UnB): o direito à universidade e ao envelhecimento saudável. Entre os tópicos norteadores, que os candidatos deveriam se basear para escrever o texto estava a relação entre o direito ao Ensino Superior e o direito ao envelhecimento saudável; e as dificuldades enfrentadas pela pessoa idosa para exercer seu direito de acesso à universidade.

Além disso, os participantes deveriam argumentar sobre como a experiência e a maturidade advindas do envelhecimento saudável contribuem com a universidade na construção de conhecimentos emancipatórios para todos. Entre os textos motivadores estava uma reportagem produzida pelo Correio, em 2021, que contava histórias de idosos que voltaram a estudar depois de aposentados e mudaram de vida.

A redação deveria ser escrita considerando o gênero dissertativo-argumentativo e com o limite de 30 linhas. O exame foi aplicado das 8h45 às 13h45, nos pavilhões João Calmon e Anísio Teixeira. A estimativa de abstenção foi de 34,58%, abaixo do esperado. O resultado final será divulgado no dia 29 de fevereiro, na entrada central do ICC Norte e no endereço eletrônico hZps://60mais.unb.br/.