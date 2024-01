Lula lamenta a morte do diplomata Samuel Pinheiro

Na manhã de hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a morte do diplomata e professor Samuel Pinheiro Guimarães, que faleceu aos 84 anos. Em nota publicada nas redes sociais, Lula afirmou que Guimarães teve importante participação em seus dois primeiros governos. Segundo o presidente, Guimarães foi “um dos mais importantes diplomatas da sua geração, com um extenso currículo de serviços prestados ao Brasil”, mencionando sua atuação como secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores entre 2003 e 2009, além de Ministro Chefe de Assuntos Estratégicos entre 2009 e 2010.

O presidente ressaltou que o “amigo e parceiro de toda uma vida” foi obrigado a deixar o cargo de vice-presidente da Embrafilme por realizar “uma crítica contundente à tortura de presos políticos no país durante a ditadura militar” no filme Pra Frente Brasil, de 1982.

Segundo Lula, Guimarães defendeu “o desenvolvimento, a democracia e as causas populares”, atuando para “uma política externa ativa e altiva, na promoção dos interesses e da soberania brasileira”. O presidente encerrou a nota expressando seus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos, alunos e colegas de Samuel Pinheiro Guimarães neste momento de despedida. “Tive o prazer e a honra de conviver e trabalhar com Samuel", concluiu.



O velório de Samuel Pinheiro será no Itamaraty, dia 31, das 9h às 12h.