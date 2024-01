Blitzes no fim de semana flagraram 104 condutores alcoolizados no DF

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) autuou 104 condutores que estavam dirigindo acoolizados, entre a noite de sexta-feira (26) e a madrugada de segunda-feira (29). Três deles foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia, pois o teste do etilômetro acusou índice considerado crime previsto no artigo 366 do Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, 26 condutores foram flagrados por não possuir habilitação, 40 por uso ou manuseio do celular e 17 motociclistas foram autuados por irregularidades nos escapamentos. Durante as ações de policiamento e fiscalização, 46 veículos foram recolhidos aos depósitos do Detran-DF.

As autuações contaram com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e foram realizadas nas regiões administrativas de Brazlândia, Águas Claras, Lago Norte, Riacho Fundo, Asa Sul, Sudoeste e Taguatinga, contando com um efetivo de 32 viaturas, oito motocicletas, uma aeronave e cinco guinchos do departamento.



*Com informações da Agência Brasília